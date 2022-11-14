Махачев отреагировал на анонс своего боя с чемпионом UFC в полулёгком весе Волкановски

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу анонса своего поединка с представителем Австралии, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски (25-1).



«12 Февраля Австралия. Чемпион против чемпиона. Поехали», — написал Махачев.



Напомним, вчера, 13 ноября, в UFC анонсировали поединок Махачева и Волкановски. Он состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Волкановски является обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.

Махачев показал, как борется с Кормье: