Махачев отреагировал на анонс своего боя с чемпионом UFC в полулёгком весе Волкановски
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал комментарий по поводу анонса своего поединка с представителем Австралии, чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски (25-1).
«12 Февраля Австралия. Чемпион против чемпиона. Поехали», — написал Махачев.
Напомним, вчера, 13 ноября, в UFC анонсировали поединок Махачева и Волкановски. Он состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Перте (Австралия). Волкановски является обладателем титула в полулёгком дивизионе (до 65 кг). Александр принял решение подняться в лёгкий вес (до 70 кг), чтобы сразиться за титул Махачева.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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