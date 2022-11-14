Сауль Альварес назвал сроки возвращения на ринг

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) высказался о сроках возвращения на ринг.

«Мои шрамы [от операции на руке] уже затянулись. Восстановление проходит отлично, и я не думаю, что это сильно меня задержит. Мои бои всегда проходят в мае и сентябре. Думаю, что буду готов к маю», – приводит слова бойца издание bet365.

Напомним, в своём последнем бою в сентябре Альварес победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113) звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO), нанеся ему второе поражение в карьере.

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