Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC P4P, Адесанья опустился на шестое место

Американский промоушен UFC обновил рейтинг бойцов. Россиянин Ислам Махачев, являющийся чемпионом промоушена в лёгком весе, поднялся на вторую позицию в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Первую строчку, как и ранее, удерживает чемпион в полулёгком весе из Австралии Александр Волкановски, с которым Махачев проведёт поединок 12 февраля. Новозеландец Исраэль Адесанья потерял четыре позиции и теперь занимает шестое место.



Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся на 12-е место в рейтинге легчайшего веса, а Никита Крылов – на седьмое место в полутяжёлом весе. Отметим также, что Дэн Хукер из Новой Зеландии обошёл Дамира Исмагулова (Россия) в рейтинге лёгкого веса. Хукер теперь 11-й, а Исмагулов 12-й.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC: