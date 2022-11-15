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Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC P4P, Адесанья опустился на шестое место

Махачев поднялся на второе место в рейтинге UFC P4P, Адесанья опустился на шестое место
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Американский промоушен UFC обновил рейтинг бойцов. Россиянин Ислам Махачев, являющийся чемпионом промоушена в лёгком весе, поднялся на вторую позицию в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). Первую строчку, как и ранее, удерживает чемпион в полулёгком весе из Австралии Александр Волкановски, с которым Махачев проведёт поединок 12 февраля. Новозеландец Исраэль Адесанья потерял четыре позиции и теперь занимает шестое место.

Россиянин Умар Нурмагомедов поднялся на 12-е место в рейтинге легчайшего веса, а Никита Крылов – на седьмое место в полутяжёлом весе. Отметим также, что Дэн Хукер из Новой Зеландии обошёл Дамира Исмагулова (Россия) в рейтинге лёгкого веса. Хукер теперь 11-й, а Исмагулов 12-й.

Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC:

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