Минеев раскрыл свой план на бой с Родригесом

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о плане, которого будет придерживаться во время боя с бразильцем Фернандо Родригесом. Их поединок запланирован на 18 ноября и пройдёт по правилам кикбоксинга.
«Первые два раунда я буду уворачиваться, пытаться максимально его измотать, а третий и чемпионские раунды планирую забирать, встать в центре ринга, активно атаковать, проваливать, контратаковать и вывозить эту историю на классе.
Я не надеюсь на быстрое завершение поединка, не рассчитываю на то, что можно будет это сделать в первых раундах. Рассчитываю пройти всю дистанцию и тактически быть на голову выше. Это очевидно, потому что тут большая разница в весе.
Ни для кого не открою секрет, что его можно досрочно победить ударом по печени, солнечному сплетению. Это одно из оружий, которое я подготовил к этому бою», — сказал Минеев на пресс-конференции перед боем с Родригесом.
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