«Русские — слабы духом». Десантник Минеев докажет наглому бразильцу обратное

18 ноября в Москве пройдёт очередной «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который возглавит поединок между Владимиром Минеевым и бразильцем Фернандо Родригесом. Схватка состоится по правилам кикбоксинга. Если в прошлый раз Владимиру противостоял неизвестный босниец и бывший бодибилдер Эрко Джун, то сейчас против него выйдет бразилец, знакомый российской публике.

Это последний поединок Волжанина перед уходом в армию. Однако стоит сделать ремарку — в отличие от большинства иностранцев, которые пользуются уважением в России, Родригес отличился громким заявлением, за которое ему потом пришлось оправдываться. Это было сделано прошлым летом перед боем против Гаджи Автомата.

«Я родом из Бразилии, из мест, где не каждый выживет. Проводил поединки в Бразилии, дрался в Польше. После того как я выступал в KSW, что для меня бои с россиянами? Они не обладают таким духом, как ребята из Польши. А о духе бразильцев я вообще молчу», — сказал Родригес.



По прибытии в Россию он уже оправдывался за то, что его неправильно поняли.



«Я ничего не хотел сказать против русских. Я очень уважаю русскую культуру, мне нравится российская борцовская школа. Но могу сказать, что мои слова о россиянах поняли неправильно. Я могу говорить много комплиментов России. Я уважаю президента Владимира Путина, российская армия вызывает огромное уважение. Российская культура и история имеют большое значение во всем мире. Здесь, как мне кажется, люди счастливо живут. И я очень надеюсь, что мне впервые удастся победить на русской земле», — заявил Родригес.

Тут примечательны две детали. Фернандо выступал в известном польском промоушене KSW, где успел стать чемпионом уже в первом бою. Однако лишился пояса в самой первой защите. Родригес улетел в нокаут от Марчина Розальски за 16 секунд. А в следующем бою с Михалом Андрижаком он продержался на 10 секунд дольше, но закончил также плачевно. Последней каплей стал проигрыш от японца Сатоши Ишии, который в своё время встречал Новый год в нокауте от Фёдора Емельяненко. После этого бразильца уволили из KSW.



Оттуда он переместился выступать в Россию, где результаты были несильно лучше. Сначала ему дали дебютанта ММА Кирилла Корнилова, чей джеб в первом раунде отправил Родригеса в нокаут. Затем был нокаут от Сергея Харитонова на турнире WTKF по правилам кикбоксинга. А в 2022 году он наконец-то дал конкурентный бой в России, уступив Сергею Билостенному раздельным решением судей на турнире RCC.

Права на видео принадлежат World Total Kombat Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале World Total Kombat Federation.

И тот «великий» спич про слабость духа он дал после вышеупомянутых проигрышей. На тот момент у Родригеса не было ни одной победы в России. Только с Гаджи Автоматом удалось прервать эту серию, однако вскоре победу заменили на ничью. Команда Наврузова подала аппеляцию, и её удовлетворили. А спустя пару недель после суровой зарубы с Гаджи Фернандо вышел драться на голых кулаках с бывшим бойцом UFC Карлосом Фелипе и проиграл тому решением судей. Это было в середине августа.



И спустя три месяца после боя на голых кулаках бразилец будет драться по правилам кикбоксинга с чемпионом мира по этой дисциплине. Тут он точно познает силу русского духа. Тем более Минеев служил в ВДВ.