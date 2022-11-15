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Родригес раскрыл свой вес перед боем с Минеевым. Разница с россиянином более 20 кг

Родригес раскрыл свой вес перед боем с Минеевым. Разница с россиянином более 20 кг
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Бразильский боец смешанных единоборств Фернандо Родригес отказался раскрывать стратегию на поединок с россиянином Владимиром Минеевым, назвав свой точный вес.

«Не буду раскрывать стратегию, потому что это не совсем этично, учитывая то, что мой соперник сидит рядом. А по поводу того, могу ли я защищаться от лоу-киков? Да, я прекрасно понимаю, что к этому надо готовиться. Мой вес? 118 кг», — сообщил Родригес во время пресс-конференции.

Минеев заявил, что выйдет на бой с весом 95-97 кг.

Поединок между Минеевым и Родригесом запланирован на 18 ноября. Он состоится по правилам кикбоксинга. Ранее о плане, которого будет придерживаться во время боя с Родригесом, рассказал Минеев.

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