Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что россиянин Ислам Махачев будет иметь существенное преимущество в размерах над австралийцем Алексом Волкановски в день боя.

«Махачев будет немного тяжелее, но Волкановски не выглядел маленьким, когда поднялся к нему в клетку, чтобы бросить вызов. Он ниже ростом, и из-за этого так могло показаться. Хотя Ислам был в весе, в отличие от Волкановски. Вне лагеря он выглядит немного больше. С другой стороны, Волкановски тоже укладывался в вес, не так ли? И он не смотрелся маленьким.

У этого чувака больше таланта и навыков, чем у кого бы то ни было. И этот вызов такой же большой для него, как и для всех, кто пытался стать двойным чемпионом UFC. Думаю, что эти парни проведут фантастический бой», – приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

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Махачев показал, как борется с Кормье: