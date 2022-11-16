Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье не считает, что россиянин Ислам Махачев будет иметь существенное преимущество в размерах над австралийцем Алексом Волкановски в день боя.
«Махачев будет немного тяжелее, но Волкановски не выглядел маленьким, когда поднялся к нему в клетку, чтобы бросить вызов. Он ниже ростом, и из-за этого так могло показаться. Хотя Ислам был в весе, в отличие от Волкановски. Вне лагеря он выглядит немного больше. С другой стороны, Волкановски тоже укладывался в вес, не так ли? И он не смотрелся маленьким.
У этого чувака больше таланта и навыков, чем у кого бы то ни было. И этот вызов такой же большой для него, как и для всех, кто пытался стать двойным чемпионом UFC. Думаю, что эти парни проведут фантастический бой», – приводит слова Кормье издание MMAJunkie.
Махачев показал, как борется с Кормье:
- 16 ноября 2022
-
20:07
-
19:53
-
19:40
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:35
-
18:02
-
17:40
-
17:29
-
16:59
-
16:16
-
15:44
-
15:31
-
14:44
-
14:00
-
13:53
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
11:30
-
11:12
-
10:30
-
10:28
-
10:06
-
09:56
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
00:55
-
00:12
- 15 ноября 2022
-
23:25
-
22:42
-
22:32
-
22:09