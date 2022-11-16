Арум: не вижу причин, почему бой Усика и Фьюри не состоится до Рамадана

Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, заявил, что не сомневается в успешной организации его поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком, который, согласно плану, должен состояться в конце зимы на Ближнем Востоке.

«Я считаю, что сторона Фьюри настроена именно на это. И поскольку Эгис [Климас, менеджер Усика] мой хороший друг, как и сам Усик, то я знаю, что они считают так же. Итак, я не вижу никаких причин, почему бой Усика и Фьюри не состоится до Рамадана.

Это то, чего хочет Усик, и то, чего хочет Фьюри. Было бы безумием не устроить этот бой в последнюю неделю февраля или первую неделю марта», – приводит слова Арума издание BoxingScene.

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