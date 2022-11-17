Немков прокомментировал смерть Энтони Джонсона, с которым мог подраться в 2021 году

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков прокомментировал смерть двукратного претендента на титул UFC американца Энтони Джонсона, скончавшегося в возрасте 38 лет после затяжной борьбы с иммунным заболеванием.

«Я очень сожалею, что Энтони скончался. Царствие небесное. Когда мне сказали, что я буду драться с Рамблом в полуфинале Гран-при, я был в восторге. Все его бои яркие, красочные и запоминающиеся. У меня был план к этому бою, думаю, что я мог его выиграть. Но вмешалась болезнь, и мы не смогли провести этот поединок», – сказал Немков на пресс-конференции.

Свой дебютный поединок в UFC Джонсон провёл в июне 2007 года. В мае 2015-го он впервые сразился за титул организации, проиграв удушающим приёмом в третьем раунде соотечественнику Даниэлю Кормье. Реванш состоялся через два года, и Кормье вновь победил удушением, после чего Джонсон перешёл в Bellator, где успел провести одно выступление.