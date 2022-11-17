Адесанья: готов поставить дом на победу Волкановски в бою с Махачевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.



«Я, конечно, не лучший борец, но у меня были спарринги с Волкановски. Я пытался удержать его внизу, но он вставал и даже в стойке находил возможность подобраться ближе. Ислам, безусловно, велик, и дагестанские ребята своё дело знают. Алекс — мой друг, многие скажут, что я предвзят, но я готов ставить свой дом на победу Волкановски. Он просто другой, и это вам скажет каждый, кто с ним тренировался», — сказал Адесанья в подкасте Flagrant.



Действующий чемпион в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула в полулёгком дивизионе Алекс Волкановски проведут бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в Австралии.

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