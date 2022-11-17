Адесанья: готов поставить дом на победу Волкановски в бою с Махачевым
Поделиться
Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья высказался о предстоящем поединке между Алексом Волкановски и Исламом Махачевым.
«Я, конечно, не лучший борец, но у меня были спарринги с Волкановски. Я пытался удержать его внизу, но он вставал и даже в стойке находил возможность подобраться ближе. Ислам, безусловно, велик, и дагестанские ребята своё дело знают. Алекс — мой друг, многие скажут, что я предвзят, но я готов ставить свой дом на победу Волкановски. Он просто другой, и это вам скажет каждый, кто с ним тренировался», — сказал Адесанья в подкасте Flagrant.
Действующий чемпион в лёгком весе Ислам Махачев и обладатель титула в полулёгком дивизионе Алекс Волкановски проведут бой 12 февраля 2023 года на турнире UFC 284 в Австралии.
Новость по темеВолкановски: посмотрим, насколько хорош Махачев в стойке
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
15:47
-
15:14
-
15:03
-
14:59
-
14:53
-
13:56
-
13:43
-
12:53
-
12:26
-
11:58
-
11:27
-
10:49
-
09:59
-
09:48
-
09:29
-
08:07
-
08:04
-
07:20
-
06:18
-
03:00
-
02:00
-
00:50
-
00:31
-
00:14
-
00:01
- 16 ноября 2022
-
23:48
-
22:49
-
22:39
-
22:16
-
21:40
-
20:52
-
20:25
-
20:07
-
19:53
-
19:40
Партнерский контент