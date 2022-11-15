Волкановски: посмотрим, насколько хорош Махачев в стойке

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски считает, что поединок с Исламом Махачевым пройдёт в стойке.



«Я в восторге, для меня такой бой — прекрасная возможность. Это большой вызов, Ислам действительно великий боец. Но мне вызовы нравятся, и я занимаюсь этим всю жизнь. Определённо, здесь стратегия будет иметь большое значение, а меня будет тяжело удержать на настиле. Я жду, что бой будет проходить в стойке — посмотрим, насколько хорош Махачев там», — рассказал Алекс в интервью Quick Hits.



Ранее в UFC официально объявили о том, что титульный бой между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в рамках турнира UFC 284, который пройдёт в Австралии в феврале следующего года.

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