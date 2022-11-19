Тренер Волкановски назвал секрет борьбы Ислама Махачева

Крэйг Джонс, тренер чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекса Волкановски по джиу-джитсу, объяснил, почему борьба российского легковеса Ислама Махачева доставляет проблемы соперникам.
«Я считаю, что борьба Махачева значительно превосходит то, на что способны парни с традиционным джиу-джитсу. Потому что они не знают, как удерживать соперника. У них нет концепции того, как это сделать. Поэтому нам придётся изменить то, что обычно делает Махачев. Волкановски уже отлично использует сетку, чтобы подняться на ноги», – сказал специалист в интервью YouTube-каналу B-Team Jiu-Jitsu.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье объяснил, почему у Махачева не будет преимущества в размерах над Волкановски.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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