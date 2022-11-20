«Какой раз дерусь, а судьи мне не отдают». Жумагулов объявил о завершении карьеры

Казахстанец Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры после поражения от американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Vegas 65. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона раздельным судейским решением (29-28, 28-29, 29-28).

«Всех приветствую! Все видели бой, что тут говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше я драться не хочу. Уже какой раз дерусь, а судьи мне не отдают. Устал, пашешь, пашешь, вкладываешься. Я сейчас говорю не на эмоциях, я говорю как есть. Всем спасибо, кто болел за меня. Обнял по-братски», – сказал Жумагулов.

Отметим, что после боя многие болельщики высказывали несогласие с судейскими оценками, считая, что победу заслужил Жумагулов.