«Какой раз дерусь, а судьи мне не отдают». Жумагулов объявил о завершении карьеры
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Казахстанец Жалгас Жумагулов объявил о завершении карьеры после поражения от американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Vegas 65. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Джонсона раздельным судейским решением (29-28, 28-29, 29-28).
«Всех приветствую! Все видели бой, что тут говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше я драться не хочу. Уже какой раз дерусь, а судьи мне не отдают. Устал, пашешь, пашешь, вкладываешься. Я сейчас говорю не на эмоциях, я говорю как есть. Всем спасибо, кто болел за меня. Обнял по-братски», – сказал Жумагулов.
Отметим, что после боя многие болельщики высказывали несогласие с судейскими оценками, считая, что победу заслужил Жумагулов.
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