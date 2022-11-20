«Покойся с миром, Рамбл». Адесанья трогательно прокомментировал смерть Джонсона
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Новозеландский боец, бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал смерть Энтони Джонсона, выступавшего в последние годы в промоушене Bellator.
«Покойся с миром, Рамбл. В 2015 году мне выпала честь быть приглашённым в лагерь Энтони Джонсона, когда он готовился к титульному бою. Эта поездка окончательно закрепила в моём сознании тот факт, что я могу потягаться с лучшими бойцами в мире. Спарринг с Энтони был очень захватывающим! Ты был всегда скромным человеком. Спасибо тебе, Рамбл!» — написал Адесанья в своих социальных сетях.
Напомним, Энтони Джонсон скончался 13 ноября в возрасте 38 лет после затяжной борьбы с иммунным заболеванием.
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