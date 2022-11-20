Экс-чемпион UFC: Волкановски дрался в более тяжёлых весах. Махачева ждёт трудный бой

Бывший чемпион UFC австралиец Роберт Уиттакер считает, что действующий обладатель титула организации в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски сможет навязать конкуренцию российскому легковесу Исламу Махачеву, поединок с которым состоится 12 февраля на турнире UFC 284.

«Я считаю, что это тяжёлый бой, поскольку Алекс настраивается на испытание. И он – настоящая электростанция. Он сражался и в более тяжёлых весах. Я не думаю, что мы увидим, как Махачев добивается своего в бою с ним, как все считают. Я считаю, что Махачева ждёт тяжёлый поединок», – сказал Уиттакер в интервью FOX Sports Australia.

Напомним, поединок с Волкановски станет дебютной защитой титула для Махачева, завоевавшего его на турнире UFC 280 в октябре.

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