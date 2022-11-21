Алексей Егоров прокомментировал своё поражение в бою за титул чемпиона мира

Российский боец первого тяжёлого веса (до 90,7 кг) Алексей Егоров (11-1, 7 KO) прокомментировал поражение в поединке за звание чемпиона мира по версии WBA с французом Арсеном Гуламиряном (27-0, 18 KO), который состоялся на минувших выходных во Франции.

Напомним, Гуламирян победил единогласным решением (117-111, 116-111, 117-111) и успешно провёл третью защиту титула.

«Естественно, расстроился, что проиграл. Не всегда и не всё получалось. Во второй половине чуть-чуть ноги «встали». Пытался растолкаться – не получалось. Как получилось, так и получилось.

У него тоже был большой простой. Я два с половиной года не дрался, он – три. В принципе мы были в равных условиях, но я не думаю, что это сыграло решающую роль. Не думаю, что актуально говорить об этом», – сказал боец в интервью промоушену «Мир бокса».