«Я – мутант из «Людей Икс». Тайсон Фьюри назвал свою отличительную особенность

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) назвал свою особенность, выделяющую его среди остальных бойцов дивизиона.
«Я оказался большим мастером, когда дело дошло до интеллектуальных игр, необходимых для доминирования в заголовках перед боем. Я стал мастером, как Профессор из «Людей Икс» – мутант с телепатией, способный воздействовать на мысли человека в 250 милях от него.
Во время интервью я всегда старался покопаться в голове у опытного соперника. Я ломал волю таких доминирующих чемпионов, как Владимир Кличко, делал это на взвешивании и медиа-днях. Любой, кому предстоит сойтись со мной во время раскрутки боя, должен пережить эмоциональные американские горки», – приводит слова бойца издание Daily Star.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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