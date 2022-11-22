Сехудо назвал бойца, который может отобрать титул у Перерйы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо назвал преимущества австралийского бойца смешанных единоборств Роберта Уиттакера перед чемпионом промоушена в среднем весе, бразильцем Алексом Перейрой.
По мнению Сехудо, Уиттакер должен быть следующим претендентом на титул, несмотря на все разговоры о немедленном реванше между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
«Роберт Уиттакер победит Алекса Перейру, если улучшит свою борьбу. Ему нужно доработать контроль сверху. Постоянное движение и умение маскировать удары головой создадут Перейре проблемы! При всём уважении к Исраэлю Адесанье, так как я считаю, что он был великим чемпионом и ещё получит свой реванш, Уиттакер должен быть следующим в очереди на титул чемпиона в среднем весе!» — написал Сехудо в своих социальных сетях.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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