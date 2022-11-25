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Олег Тактаров: жаль, что Ришарлисон не в «Арсенале»

Олег Тактаров: жаль, что Ришарлисон не в «Арсенале»
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Победитель турнира UFC 6 российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на второй гол нападающего сборной Бразилии по футболу Ришарлисона в ворота сборной Сербии, который он забил в падении. Команды встречались в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Жаль, что он не в «Арсенале», — написал Тактаров.

Победа позволила бразильцам набрать три очка и занять первое место в группе G. Сборная Сербии, у которой 0 очков, опустилась на четвёртую позицию квартета. Помимо сербов и бразильцев, в группе выступают национальные команды Швейцарии и Камеруна. Ранее они сыграли между собой. Победу со счётом 1:0 одержали швейцарцы.

Тактаров поиграл в футбол: голевая передача и гол пяткой:

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