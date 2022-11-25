Боец UFC: игроки Бразилии извиняются за то, что они белые и не геи. Им не выиграть ЧМ-2022

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в промоушене UFC, высказал мнение, что сборной его страны будет не по силам выиграть чемпионат мира в Катаре 2022 года.
«Сборную Бразилии уважали, когда они были связаны с поставками наркотиков и спали с трансвеститами, как Роналд (именно так написал Коста. — Прим. «Чемпионата») в 2006-м или 2002-м. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи. Им не выиграть чемпионат мира — извините. Верните старые времена», — написал Коста в своих социальных сетях, добавив к сообщению два фото.
Напомним, вчера, 24 ноября, сборная Бразилии встречалась с национальной командой Сербии и победила её со счётом 2:0, благодаря чему возглавила свою группу.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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