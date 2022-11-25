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Гловер Тейшейра планирует подраться с победителем боя Анкалаев — Блахович

Гловер Тейшейра планирует подраться с победителем боя Анкалаев — Блахович
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра заявил, что планирует получить титульный боя с победителем поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Думаю, я буду драться с победителем этого боя, потому что всё ещё остаюсь претендентом номер один на чемпионский титул. Я не знаю, какие там планы у UFC, но я по-прежнему здесь, меня нельзя игнорировать. Сейчас мой план в том, чтобы подраться с победителем и новым чемпионом. Я заслужил», — приводит слова Тейшейры BJPenn.

Гловер Тейшейра должен был драться с Иржи Прохазкой в бою-реванше 10 декабря, однако чешский боец, бывший на тот момент чемпионом дивизиона, снялся с поединка из-за тяжёлой травмы плеча и отказался от титула.

Таким образом, Магомед Анкалаев и Ян Блахович подерутся за вакантный пояс чемпиона.

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