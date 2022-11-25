Сехудо обратился к Хасбику с требованием подписать контракт на бой
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к популярному дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, более известному как Хасбик.
«Вы уже видели кадры, на которых видно, что Хасбулла бесцеремонно напал на меня. Я согласен не выдвигать ему никаких обвинений, если он подпишет чёртов контракт на бой. Пришло время нам уладить спор раз и навсегда. Я иду за тобой, Хасбулла», — написал Сехудо в своих социальных сетях.
Ранее было опубликовано видео, где Генри Сехудо провёл с Хасбиком дуэль взглядов на приёме у Рамзана Кадырова, по ходу которой блогер ударил экс-чемпиона локтем по лицу.
Хасбик ударил Генри Сехудо по лицу во время дуэли взглядов:
Новость по темеХасбик ударил Сехудо по лицу во время дуэли взглядов
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