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Сехудо обратился к Хасбику с требованием подписать контракт на бой

Сехудо обратился к Хасбику с требованием подписать контракт на бой
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обратился к популярному дагестанскому блогеру Хасбулле Магомедову, более известному как Хасбик.

«Вы уже видели кадры, на которых видно, что Хасбулла бесцеремонно напал на меня. Я согласен не выдвигать ему никаких обвинений, если он подпишет чёртов контракт на бой. Пришло время нам уладить спор раз и навсегда. Я иду за тобой, Хасбулла», — написал Сехудо в своих социальных сетях.

Ранее было опубликовано видео, где Генри Сехудо провёл с Хасбиком дуэль взглядов на приёме у Рамзана Кадырова, по ходу которой блогер ударил экс-чемпиона локтем по лицу.

Хасбик ударил Генри Сехудо по лицу во время дуэли взглядов:

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