Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2023 году

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой его клиента с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри можно ожидать в 2023 году.



«Я задумываюсь о словах Фьюри, но в них нет смысла, какие заявления ни возьми. Сначала он говорит, что не будет счастлив, пока не подерётся с Джошуа, потом заявляет, что Энтони — трус, и бою не бывать. Не удивлюсь, если этот поединок пройдёт до встречи Тайсона с Усиком. Случались и более странные вещи. Но думаю, как бы то ни было, бой вы увидите, и это будет в следующем году.



Это большой бой — настолько большой, насколько это возможно в принципе. И мы хотим увидеть его в 2023 году, а не через пять лет», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу ID Boxing.



В декабре Тайсон Фьюри проведёт бой с Дереком Чисорой.