Эдди Хирн заявил, что бой Джошуа и Фьюри состоится в 2023 году

Промоутер британского боксёра Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что бой его клиента с непобеждённым британцем Тайсоном Фьюри можно ожидать в 2023 году.
«Я задумываюсь о словах Фьюри, но в них нет смысла, какие заявления ни возьми. Сначала он говорит, что не будет счастлив, пока не подерётся с Джошуа, потом заявляет, что Энтони — трус, и бою не бывать. Не удивлюсь, если этот поединок пройдёт до встречи Тайсона с Усиком. Случались и более странные вещи. Но думаю, как бы то ни было, бой вы увидите, и это будет в следующем году.
Это большой бой — настолько большой, насколько это возможно в принципе. И мы хотим увидеть его в 2023 году, а не через пять лет», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу ID Boxing.
В декабре Тайсон Фьюри проведёт бой с Дереком Чисорой.
- 26 ноября 2022
-
00:58
-
00:29
- 25 ноября 2022
-
23:38
-
23:23
-
23:07
-
22:45
-
21:57
-
21:45
-
20:47
-
20:35
-
19:52
-
19:32
-
18:31
-
17:58
-
17:39
-
16:30
-
14:58
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
12:39
-
12:09
-
11:44
-
11:27
-
10:43
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:48
-
09:34
-
09:23
-
08:48
-
00:50
-
00:34
-
00:17