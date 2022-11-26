Исмаилов прилетел в Екатеринбург на бой со Шлеменко

36-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов уже прибыл в Екатеринбург, где продолжит подготовку к бою с соотечественником Александром Шлеменко. Об этом сообщил официальный телеграм-канал лиги смешанных единоборств RCC.

Фото: телеграм-канал RCC

Бой Исмаилова (17-3) и Шлеменко (61-4) на турнире RCC 13 состоится в Екатеринбурге в субботу, 3 декабря, и будет главным противостоянием вечера. В со-главном поединке сойдутся Иван Штырков (21-2) и Асылжан Бахытжанулы (13-3-1). Полный кард можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале UDAR, а соглавный и главный бои также покажут на телеканале РЕН ТВ.



Для RCC этот поединок станет одним из самых громких в истории, поэтому менеджмент лиги позаботился о специальном поясе для победителя. В центре пояса будут размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам – изображения тигра и медведя, отражающие образы будущих соперников. Объёмные элементы собраны из 37 деталей, которые отлиты из меди и покрыты тонкими слоями различных металлов. В основу пояса легли три слоя кожи разной толщины.