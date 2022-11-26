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Биспинг рассказал, от чего будет зависеть исход поединка между Анкалаевым и Блаховичем

Биспинг рассказал, от чего будет зависеть исход поединка между Анкалаевым и Блаховичем
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Бывший боец смешанных единоборств, выступавший в UFC, Майкл Биспинг поделился мнением относительно предстоящего боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Я думаю, если у Блаховича получится остановить тейкдауны Анкалаева, то он сможет вести бой. Но это тяжело, Магомед из Дагестана и он мастер спорта по самбо. Однако, на мой взгляд, именно тейкдауны — ключевой фактор этого боя. Магомед может и ударить, конечно, но Блахович хорош в стойке. Могу представить победу Яна нокаутом, либо Анкалаев утащит его в партер», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.

Российский боец Магомед Анкалаев и Ян Блахович проведут титульный бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе 11 декабря в рамках очередного турнира UFC 282.

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