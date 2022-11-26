Биспинг рассказал, от чего будет зависеть исход поединка между Анкалаевым и Блаховичем
Поделиться
Бывший боец смешанных единоборств, выступавший в UFC, Майкл Биспинг поделился мнением относительно предстоящего боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Я думаю, если у Блаховича получится остановить тейкдауны Анкалаева, то он сможет вести бой. Но это тяжело, Магомед из Дагестана и он мастер спорта по самбо. Однако, на мой взгляд, именно тейкдауны — ключевой фактор этого боя. Магомед может и ударить, конечно, но Блахович хорош в стойке. Могу представить победу Яна нокаутом, либо Анкалаев утащит его в партер», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Российский боец Магомед Анкалаев и Ян Блахович проведут титульный бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе 11 декабря в рамках очередного турнира UFC 282.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
09:49
-
09:37
-
09:17
-
06:43
-
05:40
-
04:28
-
00:58
-
00:29
- 25 ноября 2022
-
23:38
-
23:23
-
23:07
-
22:45
-
21:57
-
21:45
-
20:47
-
20:35
-
19:52
-
19:32
-
18:31
-
17:58
-
17:39
-
16:30
-
14:58
-
14:18
-
14:14
-
13:49
-
12:39
-
12:09
-
11:44
-
11:27
-
10:43
-
10:26
-
10:21
-
10:04
-
09:48
Партнерский контент