Биспинг рассказал, от чего будет зависеть исход поединка между Анкалаевым и Блаховичем

Бывший боец смешанных единоборств, выступавший в UFC, Майкл Биспинг поделился мнением относительно предстоящего боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.



«Я думаю, если у Блаховича получится остановить тейкдауны Анкалаева, то он сможет вести бой. Но это тяжело, Магомед из Дагестана и он мастер спорта по самбо. Однако, на мой взгляд, именно тейкдауны — ключевой фактор этого боя. Магомед может и ударить, конечно, но Блахович хорош в стойке. Могу представить победу Яна нокаутом, либо Анкалаев утащит его в партер», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.



Российский боец Магомед Анкалаев и Ян Блахович проведут титульный бой за звание чемпиона в полутяжёлом весе 11 декабря в рамках очередного турнира UFC 282.