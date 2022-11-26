Исмаилов — о весогонке: кто-нибудь, съешьте за меня пиццу с большой порцией болоньезе

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о весогонке перед боем с Александром Шлеменко, иронично призвав фанатов подкрепиться вместо него калорийной пищей.

«Всего семь дней до боя. Как по мне, кард огненный. Я голоден, гоняю вес: давненько 84 кг не делал. Кто-нибудь, съешьте, пожалуйста, за меня пиццу с большой порцией болоньезе. Запивайте это всё сладким чаем и в конце 3-4 мороженого, желательно сливочные стаканчики», — приводит слова Исмаилова пресс-служба промоушена RCC.

Напомним, бой Магомеда Исмаилова (17-3) и Александра Шлеменко (61-4) состоится 3 декабря на турнире RCC 13 в Екатеринбурге и будет главным противостоянием вечера.

«Я иду за тобой». Исмаилов обратился к Шлеменко.