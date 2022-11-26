Усик планирует посетить бой Фьюри — Чисора

Менеджер украинского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас сообщил, что его клиент планирует посетить поединок между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Менеджер рассчитывает в Лондоне завершить переговоры по возможному поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
«Мы уже купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим на поединок Фьюри — Чисора. Надеюсь, что там мы завершим переговоры», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Ранее Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.
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