Усик планирует посетить бой Фьюри — Чисора

Менеджер украинского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика Эгис Климас сообщил, что его клиент планирует посетить поединок между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.



Менеджер рассчитывает в Лондоне завершить переговоры по возможному поединку между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.



«Мы уже купили билеты в Лондон. 3 декабря мы летим на поединок Фьюри — Чисора. Надеюсь, что там мы завершим переговоры», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.



Ранее Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в бою с Энтони Джошуа.