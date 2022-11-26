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Кёртис Блэйдс прокомментировал слух о своём бое с Джоном Джонсом на UFC 285

Кёртис Блэйдс прокомментировал слух о своём бое с Джоном Джонсом на UFC 285
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Рейтинговый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал слух об организации поединка со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, который может состояться на турнире UFC 285 в марте 2023 года.

«Это намётки, насколько мне известно, но учитывая, что об этом сообщили все MMA-ресурсы и обозреватели, мне кажется, что это имеет место быть. После новогодних праздников я начну тренировки и настроюсь на то, чтобы быть готовым.

Последнее, что мой менеджер говорил о контракте на бой, датировалось сентябрём. UFC хотели свести меня с русским [Сергеем Павловичем], побившим Деррика Льюиса. Они хотели, чтобы я подрался в карде Адесаньи, но я отказался», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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