Кёртис Блэйдс прокомментировал слух о своём бое с Джоном Джонсом на UFC 285

Рейтинговый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс прокомментировал слух об организации поединка со звёздным соотечественником Джоном Джонсом, который может состояться на турнире UFC 285 в марте 2023 года.

«Это намётки, насколько мне известно, но учитывая, что об этом сообщили все MMA-ресурсы и обозреватели, мне кажется, что это имеет место быть. После новогодних праздников я начну тренировки и настроюсь на то, чтобы быть готовым.

Последнее, что мой менеджер говорил о контракте на бой, датировалось сентябрём. UFC хотели свести меня с русским [Сергеем Павловичем], побившим Деррика Льюиса. Они хотели, чтобы я подрался в карде Адесаньи, но я отказался», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча.

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