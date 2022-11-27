Бывший тренер Усика объяснил, почему ему не нужен поединок с Хрговичем

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика (20-0, 13 KO), высказался о его потенциальном поединке с обязательным претендентом из Хорватии Филиппом Хрговичем (15-0, 12 KO).

По мнению специалиста, поединок не будет интересен боксёрской общественности из-за разницы в классе бойцов.

«Если бы у Чжана Чжилея [последнего соперника Хрговича] был удар и больше сил, то он бы победил. Ему не хватило сил. В заключительных раундах он замедлился, и это стоило ему победы. Не думаю, что бой Усика и Хрговича хорошо продастся. Хорвата сводят в школу, оденут памперс и отправят домой», – сказал Али Башир в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS GAMING.

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