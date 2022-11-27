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Дэвид Хэй заявил, что мог бы финишировать Александра Усика

Дэвид Хэй заявил, что мог бы финишировать Александра Усика
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй заявил, что мог бы финишировать украинского непобеждённого боксёра, действующего чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

Дэвид Хэй уверен, что если бы он заменил Тони Беллью в поединке с Александром Усиком, который проходил в тяжёлом весе в 2018 году, то смог бы нокаутировать украинского боксёра. Напомним, в том бою Усик финишировал соперника в восьмом раунде.

«Мне нравится верить в свой расцвет сил, скорость и время. Если бы я ввязался в тот бой: вышел бы с Усиком вместо Тони, то точно бы финишировал этого парня», — приводит слова Хэя boxingnews24.

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