Дариуш дал совет Волкановски на поединок с Махачевым

Претендент на титул UFC в лёгком весе американо-иранский боец Бенеил Дариуш дал совет австралийцу Александру Волкановски на поединок с чемпионом промоушена Исламом Махачевым, который состоится 12 февраля на турнире UFC 284 в Австралии.
«Думаю, ударная техника Алекса хорошо подходит для этого боя, но мне кажется, что Ислам будет активно использовать клинч. Он попытается нагрузить его и измотать, так как мы видели умение Алекса почти без устали проводить в стойке пять раундов. Это невероятно.
Если Волкановски хочет качественно подготовиться к этому поединку, то я бы посоветовал ему тренировать тайский клинч, держать правильно голову и работать ногами. Многие считают, что там нужна сила рук, но работа головой тоже важна», — цитирует Дариуша MMA News.
Махачев показал, как борется с Кормье:
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