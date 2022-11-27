Бивол иронично отреагировал на слова Канело о том, что он выступит лучше в их реванше

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прокомментировал недавнее высказывание мексиканца Сауля Альвареса, заявившего, что он выступил хуже в их бою из-за травмированной руки. По мнению Бивола, Альварес пытается оправдать своё поражение.
«Посмотрим, как всё получится… Сперва он сказал, что это не его весовая категория. Затем сказал, что у него была не лучшая подготовка. А теперь он говорит, что причиной стала его рука. Что здесь ещё можно сказать?» – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу FightHype.com.
Ранее бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор Тимоти Брэдли назвал фаворита в потенциальном бою Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.
Как Дмитрий Бивол стал российским боксёром?
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