Сехудо объяснил проблемы Чимаева с весом, сказав, что надо делать

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что усиленные тренировки шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева вызывают слишком высокую нагрузку на его тело, что в итоге способствует его проблемам с весом.
«Думаю, Хамзат не знает, как тренироваться. Как мне кажется, он слишком много тренируется. Ему нужно научиться выходить на пик. Потому что если ты так много тренируешься, то не укладываешься в вес. Твой уровень кортизола слишком высок, ты слишком усердствуешь. А тело в конце концов начинает ломаться», — сказал Сехудо на канале Henry Cejudo в YouTube.
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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