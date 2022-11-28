Фото: Тим Цзю вылетел в США на заключительный этап подготовки к бою с Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) вылетел в США на заключительный этап подготовки к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Джермаллом Чарло (35-1-1, 19 KO), который состоится в начале 2023 года. Часть тренировок бойца пройдёт в Лос-Анджелесе, после чего он переберётся в Лас-Вегас.

В своём последнем бою в марте Цзю дебютировал на американском ринге, победив единогласным судейским решением по итогам десяти раундов местного бойца Террелла Гоше. Чарло в мае досрочно остановил в реванше аргентинца Брайана Кастаньо, объединив все четыре титула.

Фото: из личного архива Тима Цзю

Ранее в интервью Цзю рассказал, как проходит его подготовка к поединку с Чарло.

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