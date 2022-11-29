«Хабиб гонял больше всех в своём дивизионе». Шлеменко — про весогонки

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о сложностях, которые могут сопровождать процесс весогонки. За будущим соперником Шлеменко Магомедом Исмаиловым закрепилась «слава» бойца, который начинает задыхаться в поздних раундах. Александр поделился мыслями о том, может ли экстремальная весогонка ухудшить эту ситуацию.



«Чем больший вес гоняет человек перед боем, тяжелее ли ему дышать? Я могу привести пример бойца всем известного – Хабиб Нурмагомедов. Столько, сколько гонял Хабиб, Маге, наверное, и не снилось. Спросите, кто лучше всех дышит в UFC, – это Хабиб. Я не видел никогда, за всю его карьеру, проблем с дыханием. Ни разу этого не было. При этом он гонял больше всех в своём весе. Это чисто индивидуально. Я бы не стал привязываться. Если человек не гоняет, он что, становится прямо такой дышащий? Это не от этого зависит», — сказал Шлеменко в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Напомним, Шлеменко и Исмаилов встретятся на RCC 13 3 декабря.

Шлеменко прилетел на бой с Исмаиловым: