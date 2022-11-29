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Штырков рассказал, как проходит весогонка перед RCC 13

Штырков рассказал, как проходит весогонка перед RCC 13
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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился подробностями того, как проходит его весогонка перед турниром RCC 13, который состоится 3 декабря. Соперником Ивана будет Асылжан Бахытжанулы.

«Всё нормально на самом деле. Система отработана до мелочей. Остаётся только надеяться, что организм не подведёт и всё будет по плану. Я заметил, что в последнее время люди стали интересоваться этим вопросом, весогонкой спортсменов, бойцов MMA. Уже даже мысли возникают, может, людям проводить тест-драйвы за деньги. Брать людей, если они хотят попробовать на своей шкуре это испытать, вести их по этому пути.

Здесь момент сложноватый. Люди путают весогонку и диету. То есть планомерное сбрасывание лишнего веса, или как они считают, лишнего. Но весогонка для таких целей не подходит. Может, только её предварительный этап, который называют диетой, когда ты урезаешь калории. Но сама весогонка…» — сказал Штырков в беседе с редактором отдела единоборств «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:

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