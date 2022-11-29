Блахович: рад, что бой с Анкалаевым будет длиться пять раундов

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказался о предстоящем поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.
Напомним, изначально победитель боя должен был стать претендентом на титул, но действующий чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Таким образом, Блахович и Анкалаев сразятся за вакантный титул.
«Для меня это только в плюс, я рад, что бой продлится пять раундов. Счастлив, потому что меня это действительно волновало. Худший вариант для меня — бой с Анкалаевым в трёх раундах. Я и не помню, когда в последний раз дрался три раунда», — заявил Блахович в интервью The MMA Hour.
Поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича возглавит турнир UFC 282 10 декабря в Лас-Вегасе.
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