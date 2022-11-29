Энтони Смит: к Макгрегору применяют особые правила

Боец смешанных единоборств в полутяжёлом весе Энтони Смит в очередной раз высказался о ситуации с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Ранее Смит уже предположил, что Макгрегор восстанавливается от перелома ноги с помощью запрещённых веществ, в связи с чем и был выведен из пула спортсменов USADA.
«Если бы я восстанавливался, то использовал бы тот путь, который поможет быстрее вернуться. Я бы вылечился быстрее. Меня беспокоит, что, например, Андерсон Силва и Крис Уайдман тоже получали тяжёлые травмы, но у них не было возможности выйти из пула USADA, восстановиться и вернуться обратно без последствий. Технически Макгрегор не нарушил ничего, так как к нему применяют особые правила, а у меня, к примеру, нет такой возможности», — приводит слова Смита MMAJunkie.
- 29 ноября 2022
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