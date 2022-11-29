Чисора: я должен нокаутировать Фьюри, чтобы победить

Известный британский боксёр Дерек Чисора заявил, что хочет нокаутировать в предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Это будет тяжело, но я готов пройти через шторм, чтобы забрать себе то, что принадлежит Фьюри. Я должен нокаутировать этого человека, чтобы победить», — приводит слова Чисоры BoxingScene.



Дерек Чисора и Тайсон Фьюри сразятся 3 декабря. Поединок пройдёт в Лондоне (Англия). Впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

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Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: