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Чисора: я должен нокаутировать Фьюри, чтобы победить

Чисора: я должен нокаутировать Фьюри, чтобы победить
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Известный британский боксёр Дерек Чисора заявил, что хочет нокаутировать в предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

«Это будет тяжело, но я готов пройти через шторм, чтобы забрать себе то, что принадлежит Фьюри. Я должен нокаутировать этого человека, чтобы победить», — приводит слова Чисоры BoxingScene.

Дерек Чисора и Тайсон Фьюри сразятся 3 декабря. Поединок пройдёт в Лондоне (Англия). Впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

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