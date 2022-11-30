Стерлинг встретился с актёром Беном Стиллером. Фото

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками своей фотографией с популярным голливудским актёром Беном Стиллером.



«Я попал ногтем по лицу?» — подписал фотографию американский боец.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Напомним, в своём последнем бою Алджамейн встречался с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Их бой был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который состоялся в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Алджамейн Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Петра Яна: