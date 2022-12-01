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Туиваса: я даже не знал, кто такой Павлович, но мы с ним закатим зрелище

Туиваса: я даже не знал, кто такой Павлович, но мы с ним закатим зрелище
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Австралийский боец смешанных единоборств Тай Туиваса поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Сергеем Павловичем.

«Хочется позитивно завершить этот год. Я много дерусь в последнее время, нужно уделить время и семье. Так что хочу вырубить оппонента и прийти обратно живым и здоровым. Павлович? Его все боятся, а я даже не знал, кто это такой. Посмотрел его бой и думаю, чьл мы с ним закатим зрелище. Нужно будет помнить, что у него есть мощь в кулаках, он стремится нокаутировать соперника.

Я согласился на бой просто потому, что появилась возможность выступить до Рождества. Я тут, чтобы устроить шоу для фанатов. Именно этим мы с Павловичем и займёмся», — сказал Туиваса на пресс-конференции.

Бой пройдёт в рамках очередного турнира UFC on ESPN 3 декабря.

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