Туиваса: я даже не знал, кто такой Павлович, но мы с ним закатим зрелище

Австралийский боец смешанных единоборств Тай Туиваса поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Сергеем Павловичем.
«Хочется позитивно завершить этот год. Я много дерусь в последнее время, нужно уделить время и семье. Так что хочу вырубить оппонента и прийти обратно живым и здоровым. Павлович? Его все боятся, а я даже не знал, кто это такой. Посмотрел его бой и думаю, чьл мы с ним закатим зрелище. Нужно будет помнить, что у него есть мощь в кулаках, он стремится нокаутировать соперника.
Я согласился на бой просто потому, что появилась возможность выступить до Рождества. Я тут, чтобы устроить шоу для фанатов. Именно этим мы с Павловичем и займёмся», — сказал Туиваса на пресс-конференции.
Бой пройдёт в рамках очередного турнира UFC on ESPN 3 декабря.
- 1 декабря 2022
-
14:49
-
14:23
-
13:45
-
13:35
-
12:51
-
12:26
-
11:58
-
11:44
-
10:57
-
10:48
-
10:27
-
10:13
-
09:39
-
09:33
-
01:01
-
00:23
- 30 ноября 2022
-
23:59
-
23:18
-
22:51
-
21:05
-
21:05
-
19:28
-
19:12
-
17:53
-
17:19
-
16:54
-
16:31
-
16:19
-
16:06
-
15:24
-
15:14
-
14:42
-
14:04
-
13:41
-
13:02