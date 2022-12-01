Патрики Фрейре: я слишком уважительно отнёсся к Усману Нурмагомедову из-за его фамилии

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в лёгком весе Патрики Фрейре назвал свою главную ошибку в поединке с Усманом Нурмагомедовым.
«Я переоценил его. Пересмотрев бой, понял, что моя главная ошибка заключалась в том, что я чересчур уважительно отнёсся к Усману из-за его фамилии. Я настолько переживал о том, как бы не пропустить тейкдаун, что вообще не навязывал свой стиль — а надо было драться весь бой так, как я это делал в последнем раунде.
Надеюсь, Усман примет участие в Гран-при. Считаю, что Тофик Мусаев и Александр Шаблий — более сильные бойцы. Так что если он попадёт на одного из них, то, вероятно, я останусь без реванша в следующем году», — сказал Фрейре в интервью Sherdog.
Усман Нурмагомедов выиграл у Патрики Фрейре единогласным решением судей и стал новым чемпионом Bellator в лёгком весе. Всего у российского бойца 16 поединков в ММА и 16 побед в них.
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