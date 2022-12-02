«Сейчас по кайфу, но было тяжело». Исмаилов — об успешной весогонке

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об успешной весогонке перед боем с Александром Шлеменко.



«Сейчас по кайфу. Очень приятные ощущения. Но было тяжело, не бывает легко на 84 (килограмма. — Прим. «Чемпионата») гонять. Да и вообще.



Я принял такое решение с командой, которого раньше мы не делали. Мы рискнули с командой. Немножечко поменяли подход к концовке весогонки. И всё получилось», – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.



Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.