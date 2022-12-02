Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сейчас по кайфу, но было тяжело». Исмаилов — об успешной весогонке

«Сейчас по кайфу, но было тяжело». Исмаилов — об успешной весогонке
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал об успешной весогонке перед боем с Александром Шлеменко.

«Сейчас по кайфу. Очень приятные ощущения. Но было тяжело, не бывает легко на 84 (килограмма. — Прим. «Чемпионата») гонять. Да и вообще.

Я принял такое решение с командой, которого раньше мы не делали. Мы рискнули с командой. Немножечко поменяли подход к концовке весогонки. И всё получилось», – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.

RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли Шторм неистового Лысого хищника? LIVE RCC 13: Шлеменко — Исмаилов. Разнесёт ли Шторм неистового Лысого хищника? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022