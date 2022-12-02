Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Исмаилов: осталась самая бомбовая часть — восстановление. Сейчас я буду есть всё

Исмаилов: осталась самая бомбовая часть — восстановление. Сейчас я буду есть всё
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов поделился эмоциями после успешной весогонки перед боем с Александром Шлеменко.

«Думал ли, я что могу не сделать вес? Нет. Я думал, что будет тяжело, но потерплю. Потому что у меня в тренировочном процессе была куча моментов, когда я думал, что не перенесу тренировку. Не смогу я дотерпеть. Но я терпел. Но и сейчас казалось, что уже всё. Я рад, что у меня всё получилось, на весах всё было нормально. Теперь осталась самая бомбовая часть весогонки – восстановление. Сейчас я буду есть. Что я буду есть? Всё», – сказал Исмаилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Магомеду Исмаилову 36 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2021 года, он потерпел второе поражение в профессиональной карьере, уступив техническим нокаутом в третьем раунде соотечественнику Владимиру Минееву.

Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко: Лысый хищник «погасит» Шторма Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко: Лысый хищник «погасит» Шторма
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022