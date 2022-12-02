Арутюнян предположил, как сложится бой Исмаилов — Шлеменко на RCC 13

Основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян поделился мнением о предстоящем поединке российских бойцов Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко. Их бой состоится 3 декабря в Екатеринбурге на RCC 13.
«Хоть многие эксперты считают фаворитом Исмаилова, я уверен, Шторм сумеет всех удивить. Как известно, у Лысого хищника есть проблемы с выносливостью, трудности Саше он сможет устроить в первых двух раундах. Я думаю, Магомед попробует забрать поединок за счёт своей борьбы, но после третьего раунда Шлеменко преподнесёт Магомеду сюрприз и попробует перебить его в стойке. Шторм прекрасно понимает, что стоит на кону, и покажет свой максимум. Зная Александра лично, я уверен, что в этом поединке он просто так не уступит», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».
Обессилившему Исмаилову помогают подняться по лестнице:
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