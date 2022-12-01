Букмекеры ни во что не ставят Шлеменко! Сколько людей разорится, поставив на Магу?

3 декабря в Екатеринбурге будет очень жарко! Состоится грандиозный турнир RCC 13, которого ждут все поклонники смешанных единоборств. И особое внимание приковано к главному событию – поединку между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко. Удивительными выглядят котировки букмекерских контор, которые считают Лысого хищника безусловным фаворитом, а Шторма успели списать со счетов. Но пока это выглядит настоящей ловушкой, в которую могут угодить многие люди.

На данный момент котировки выглядят пугающе. На Исмаилова выставили мизерный коэффициент. Зато, если поставить на Шлеменко, можно сорвать куш в четырёхкратном размере. И данный момент вызывает огромный интерес, поскольку есть сразу несколько факторов, которые говорят не в пользу Лысого хищника. Во-первых, в этом году он пережил сложнейшую операцию на колене. Не совсем понятно, насколько сильно это может сказаться в самый ответственный момент. Во-вторых, Исмаилов имеет огромные проблемы с весогонкой. И если он не рассчитает силы, то может выключиться прямо по ходу боя, как это уже случилось в поединке с Владимиром Минеевым.

На странные коэффициенты отреагировал и непосредственный участник RCC 13 – боец Иван Штырков. Он напомнил об опасности, которую таит в себе ставка на Исмаилова: «Понимание простое. Все же смотрели два крайних боя Саши. Это сухой остаток из того, что видят люди, букмекеры, все говорят. Но когда я узнал, сколько Маге гонять перед боем, у меня много нюансов появилось в голове. Насколько это возможно сделать, насколько он легко это сделает. Есть же весогонки, после которых ни одна мотивация тебя не вытащит. Ты просто можешь отключиться в момент — и всё. Это нюансы, их просчитать практически невозможно. Поэтому берут то, что видят на бумаге. Когда я узнал про количество килограммов, мне стало тревожно. Чтобы вы понимали, мне нужно согнать на 30% меньше, хотя я дерусь в весовой категории выше».

На вопрос о завышенном коэффициенте на Шлеменко ответил и сам Шторм. Он сказал, что не обращает внимания на такие моменты: «Я не могу ответить. Я не ставлю деньги у букмекеров, не в курсе этого всего. Вы мне называли какие-то коэффициенты, это мне ни о чём не говорит. Если ставки против меня, то, значит, те люди, которые поставят на меня, могут заработать хорошие деньги. Такие случаи бывают нечасто. Ради таких случаев все и гоняются за букмекерами. Мне по большому счёту по барабану, кто там что ставит и что считает. Я с этого ничего не получаю».

Исмаилов выглядит фаворитом, но есть целый ряд факторов, которые указывают на обратное. И чем ближе становится бой, тем интереснее становится наблюдать за развитием событий. Окончательные ответы может дать взвешивание, запланированное на 2 декабря. Если Лысый хищник действительно будет убивается ради того, чтобы уложиться в необходимый вес, он рискует не выдержать всю дистанцию поединка. Тогда придётся делать ставку на быстрый нокаут.