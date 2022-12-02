Боец UFC Пимблетт: Криштиану Роналду думает, что он выше клуба
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Звёздный британский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Пэдди Пимблетт высказался о нападающем сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
«Я видел небольшие фрагменты того интервью [Пирсу Моргану]. Он думает, что он выше клуба. Но никто не может быть выше клуба», — сказал Пимблетт на канале MOLA в YouTube.
Напомним, в интервью Моргану Роналду в негативной форме высказался о ситуации в стане «Манчестер Юнайтед», чем спровоцировал большой скандал. Криштиану также подверг критике инфраструктуру «Юнайтед», бывшего и нынешнего главных тренеров — Ральфа Рангника и Эрика тен Хага, а также рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Сити».
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
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