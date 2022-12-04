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Тренер Махачева объяснил, почему Волкановски будет сложно победить Ислама

Тренер Махачева объяснил, почему Волкановски будет сложно победить Ислама
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянина Ислама Махачева, выразил мнение, что австралийскому бойцу Александру Волкановски будет сложно что-то противопоставить навыкам борьбы его подопечного.

«В этом бою вес будет иметь большое значение, и борьба тоже. Волкановски никогда не сталкивался в клетке с оппонентом, который умеет бороться, как Ислам. Для него это будет впервые. Не знаю, сможет ли Алекс противостоять этому.

Конечно, он сильный боец и великий чемпион, но посмотрим. Не думаю, что Алекс сможет выиграть, к тому же он уступает в габаритах. Ислам хорошо сочетает стиль джиу-джитсу и самбо, у Алекса нет того опыта, который есть у Махачева в партере. Ислам в этом один из лучших», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

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Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике.

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