Гилберт Бёрнс отреагировал на победу Сергея Павловича в UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс отреагировал на победу российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича над австралийским тяжеловесом Таем Туивасой.

«Ух ты! Почему этот парень так поступил с Туивасой?» — написал Бёрнс в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск на арене Amway Center во Флориде (США) в рамках очередного турнира UFC Fight Night. Бой завершился досрочной победой российского бойца нокаутом на 54-й секунде первого раунда. Эта победа стала для Сергея 17-й в карьере. На его счету лишь одно поражение.

Павлович и Анкалаев поздравили друг другапосле побед на UFC 277.