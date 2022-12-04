Кай Камака: Павлович — это версия Петра Яна, который дерётся в тяжёлом весе

Американский боец смешанных единоборств Кай Камака, выступающий в Bellator, высказался о победе российского тяжеловеса UFC Сергея Павловича над представителем Австралии Таем Туивасой.

Камака отметил схожесть стилей Павловича и его соотечественника Петра Яна, который выступает в легчайшем весе.

«Павлович — это версия Петра Яна, который дерётся в тяжёлом весе», — написал Камака в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Павловичем и Туивасой прошёл в ночь с 3 на 4 декабря мск на арене Amway Center во Флориде (США) в рамках очередного турнира UFC Fight Night. Бой завершился досрочной победой российского бойца нокаутом на 54-й секунде первого раунда. Эта победа стала для Сергея 17-й в карьере. На его счету лишь одно поражение.

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